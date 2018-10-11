ANTALYA:
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11 Ekim 2018 Perşembe 13:47

CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul: "

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanlığı, seçim öncesi ilçe başkanlarıyla toplantı düzenledi. İl Başkanı Ahmet Kumbul, “Büyükşehir Belediye Başkanı adayı anketler bittikten sonra açıklanacaktır” dedi.2019’da gerçekleşecek...

CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul: '
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanlığı, seçim öncesi ilçe başkanlarıyla toplantı düzenledi. İl Başkanı Ahmet Kumbul, “Büyükşehir Belediye Başkanı adayı anketler bittikten sonra açıklanacaktır” dedi.

2019’da gerçekleşecek olan yerel seçimlerin çalışma rotasını belirlemek üzere CHP Antalya, İlçe başkanlarıyla birlikte İl binasında toplantı gerçekleştirdi. Seçimler adına görüş alışverişinde bulunulan toplantıya tüm ilçe başkanları katılım gösterdi. İlçe başkanlarına şimdiden sandık görevlilerin tespitinin yapılması gerektiğini vurgulayan Kumbul, “Omuz omuza çalışıp hep birlikte kazanacağız” ifadelerini kullandı.

İstişare yapılacak

Her ilçe örgütünün, ilçesinin adayı belirlenirken örgütün fikirlerinin önemli olduğunu vurgulayan Başkan Kumbul, “İlçe başkanlarımızın STK’larımızı, muhtarlarımızı ve vatandaşlarımızı esnaflarımızı ziyaret etmeleri büyük önem taşıyor. Aday belirlenirken bazı bölgelere sandık konulup bazı kesimlere merkez yoklaması yapılacak. Sivil Toplum Kuruluşlarıyla (STK), anketlerle tüm seçmenin fikrini alıp ilçe başkanlarıyla istişare edilecek. Görüşmeler kesinlikle genel merkeze iletilecektir” şeklinde konuştu.

Anketler bitince açıklanacak

Yılgınlığa hiçbir zaman yer olmadığını ve güneşli günlerin yaklaştığını söyleyen Başkan Kumbul, “CHP’nin yönetiminde olmayan belediyelerin adayları en kısa zamanda belirlenecektir. Büyükşehir Belediye Başkanı adayı anketler bittikten sonra açıklanacaktır. İlçe örgütümüzün, kadın ve gençlik kollarımızın tüm üyelerinin, cumhuriyetten, hukuktan ve adaletten yana olan tüm seçmenlerimizin üzerinde çok büyük sorumluluklar var. Bunun için hep birlikte çalışıp hep birlikte kazanacağız ” sözlerine yer verdi.
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