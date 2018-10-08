CHP’nin Antalya adayı belli oluyor

CHP’nin Antalya’da Büyükşehir Belediyesi için adaylıkta ismi geçen Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “15’inde nasip olursa genel başkanımız adaylığımı açıklayacağını söyledi. 25 yıllık siyasi hayatımı büyükşehirde devam ettirmek istiyorum” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Ankara’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aksu İlçesi’nde katıldığı yağlı pehlivan güreşlerinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Muhittin Böcek, “25 yıllık siyasi hayatımda spor ile siyaseti hep ayırdım. 25 yıldır er meydanlarında olan biriyim. 49 tane güreşçim var. Bunları doğuran annelerin ellerinden öpüyorum. 15’inde nasip olursa genel başkanımız adaylığımı açıklayacağını söyledi. 25 yıllık siyasi hayatımı büyükşehirde devam ettirmek istiyorum” dedi.

“Güzel günler göreceğiz inşallah"

Büyükşehiri yönetmeye hazır olduğunu ifade eden Böcek, “Güzel günler göreceğiz inşallah. Görev tebliğ edildiği anda Antalya’da herkesi kucaklayacak çok güzel projelerimiz var. Barış ve huzur içerisinde Antalya’mızı yöneteceğiz. Geçen dönem Konyaaltı Belediyesi ile ilgili 14 aday adayımız vardı. Şimdi büyükşehire geçeceğimizden dolayısı ile 25’i bulur diye düşünüyorum. Herkese başarılar diliyorum.”