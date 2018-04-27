Çiftçiler Korkuteli’nde yağmur duasına çıktı

Antalya’nın Korkuteli’ne bağlı Çaykenarı mahalle sakinleri, cuma namazı sonrası yağmur duasına çıktı.

İlçe Müftüsü Selim Yazıcı tarafından okunan yağmur duasında, mahalle sakinleri avuçlarını yere doğru açarak “Amin” dedi. Korkuteli Müftüsü Selim Yazıcı, Hem bundan önceki zamanda Allah’ın vermiş olduğu yağmura, berekete şükrettiklerini hem de gelecek günlerde milleti, memleketi kendisinden başkasına muhtaç etmemesi, bol bol faydalı yağmur ihsan etmesi için dua ettiklerini söyledi. Yağmur duasının ardından yemek verildi.