Antalya-Kemer arasının en önemli ulaşım araçlarından biri haline gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsleri, 4 yılda 120 bin yolcu taşıdı.2009-2014 yılları arasında 5 yıl boyunca çürümeye terk edildikten sonra Başkan Menderes...

Antalya-Kemer arasının en önemli ulaşım araçlarından biri haline gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsleri, 4 yılda 120 bin yolcu taşıdı.

2009-2014 yılları arasında 5 yıl boyunca çürümeye terk edildikten sonra Başkan Menderes Türel’in göreve gelir gelmez sefere başlattığı Deniz Otobüsleri yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Antalya’yı deniz toplu ulaşımıyla tanıştıran Deniz Otobüsleri 4 yılda yaklaşık 120 bin yolcu taşıdı. 42’şer kişilik 3 tekne ile ulaşım kolaylığı sağlayan deniz otobüsü 50 dakikada Kemer’e ulaşıyor. Antalya’nın antik kentleri Termessos, Olimpos ve Aspendos’un adını alan tekneler Akdeniz ve Beydağları’nın eşsiz manzarası eşliğinde yolcularına keyifli bir deniz yolculuğu yaşatıyor.

Esnafa da katkı sağlıyor

Ekonomik, konforlu ve hızlı ulaşım sağlayan Deniz Otobüsleri vatandaşlar kadar yerli ve yabancı turistlerin de gözdesi. Tatilciler, farklı bir deneyim yaşamak, Antalya’nın güzelliklerini denizden görmek için Deniz Otobüslerini tercih ediyor. Antalya ve Kemer’e Deniz otobüsleri ile gelen yerli ve yabancı turistler, alışveriş yaparak esnafa da katkı sağlıyor.

Uygun fiyata konforlu yolculuk

Deniz Otobüsü yaz mevsimi boyunca 09.00, 12.00 ve 17.00 saatlerinde Kaleiçi Yat Limanı’ndan, 10.30, 13.30 ve 18.30 saatlerinde Kemer Marina’dan karşılıklı sefer yapıyor. Tam bilet fiyatının 15 lira olduğu Deniz Otobüslerinden emekliler 10, öğretmen 10, öğrenciler 9 TL’ye faydalanabiliyor. Ulaşımdan 65 yaş üzeri vatandaşlar, gaziler, yakınları, engelliler ve refakatçileri, polis, jandarma, basın mensupları ve 0-6 yaş çocuklar ücretsiz yararlanabiliyor.

Vatandaş memnuniyeti ön planda

Antalya’dan hareket noktası olan Kaleiçi Yat Limanı’na sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlar, Antalya’da deniz toplu ulaşımını başlatan Deniz Otobüsleri seferlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Verhan Bitirgen, “Bursa’dan gelen arkadaşlarımı getirdim. Birlikte bir Kemer turu yapalım dedik. Sefer saatlerini artırılmasını istiyoruz. Fiyatı da çok uygun” diye konuştu.

Üniversite eğitimini Antalya’da sürdüren Gazetecilik Bölümü öğrencisi Hece Özgiller ise, “Deniz otobüsü seferlerinden memnunum. Kemer’e denizden ulaşım çok keyifli ve kolay. Öğrencilere de indirimli. Herkese öneririm” dedi.