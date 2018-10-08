ANTALYA:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 12:56

Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücüsü yaralandı.Kaza; Manavgat Derebucak Yaylasından Yaylaalan istikametine seyir halindeki İ.Y.’nin kullandığı 07 LC 360 plakalı traktörün, İbradı-Manavgat...

Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücüsü yaralandı.

Kaza; Manavgat Derebucak Yaylasından Yaylaalan istikametine seyir halindeki İ.Y.’nin kullandığı 07 LC 360 plakalı traktörün, İbradı-Manavgat yolu Tefekli mevkii Tefekli Çeşmesi önünde devrilmesi sonucunda meydana geldi. Römorkuyla birlikte ters dönen traktörün sürücüsü İ.Y. yaralanırken, traktörde bulunan yeğeni ise kazayı yaralanmadan atlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi kurtarma ekibi tarafından traktörün altından çıkarılan İ.Y., Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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