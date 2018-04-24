Dilekleri gerçek oldu

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Antalya Şubesi, Akdeniz Üniversitesi Onkoloji bölümünde tedavi gören çocukları 23 Nisan’da unutmadı. Dilek ağacı ile minik bedenlerin dileklerini yerine getiren sendika üyeleri...

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Antalya Şubesi, Akdeniz Üniversitesi Onkoloji bölümünde tedavi gören çocukları 23 Nisan’da unutmadı. Dilek ağacı ile minik bedenlerin dileklerini yerine getiren sendika üyeleri ailelere de moral verdi.

Sağlık-Sen Antalya Şubesi’nin Akdeniz Üniversitesi Pediatrik Onkoloji Servisinde tedavi gören çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürmek amacıyla başlattığı “Sağlık Sen Dilek Ağacı Projesi ‘’ kapsamında hediye dağıtımı gerçekleştirildi. Servis girişinde gerçekleştirilen ödül takdimi sırasında duygusal anlar yaşandı. Minik yürekler kendilerine yapılan bu jest karşısında oldukça sevindi.

Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, “Bir gece dileklerini dilek ağacına yazdılar. Sabah uyandıklarında dilekleri gerçeğe dönüştü” diye konuştu.

“Yavrularımızın yüzü güldü”

Projenin sendikanın gençlik kolları tarafından hayata geçirildiğini söyleyen Kuluöztürk, “Nisan ayının ilk haftasında başlattığımız Sağlık Sen Antalya Şubesi’nin sosyal sorumluluk adı altında gerçekleştirdiği bu proje, çocuklarımızın zor şartlarda hayata tutunmalarına katkı sağlamayı, yavrularımızın yüzlerinin gülmesine vesile olmayı amaçlıyordu. Sağlık Sen Gençlik Kolları tarafından gerçekleştirilen bu proje sayesinde ailelere ve evlatlarımıza moral vermek bizleri mutlu etti. 47 çocuğumuz bizlerden dileklerde bulundu. Arabalı yatak odasından, akülü araç, kıyafetten bisiklete kadar farklı talepler aldık. Bir nebze de olsa yanlarında olduğumuzu hissettirmek bizleri mutlu etti. Hastane yönetimine de bu imkânı tanıdıkları için teşekkür ediyorum” dedi.