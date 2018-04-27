Dokuma Fabrikası’nın arkasındaki 250 dönümlük ticari alanın ne yapılacağını ortak akılla belirlemek amacıyla düzenlenen ‘Dokuma Alanı Fikir Projesi Yarışması’nın Eşdeğer Ödül Töreni gerçekleştirildi.

Dokuma Alanı Fikir Projesi Yarışması Eşdeğer Ödül Töreni, Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde yapıldı. Kepez Belediyesi’nin, Antalyalılara kazandırdığı Dokuma Fabrikasının, arkasındaki 250 dönümlük ticari alanın ne yapılacağı ortak akılla belirlemek amacıyla fikir yarışması düzenlenmişti. Türkiye genelinden 39 mimari projenin katıldığı Kepez Belediyesi Dokuma Alanı Proje Yarışması’nın sonuçlanmasının ardından ödül töreni gerçekleştirildi.

Aydın: “İyi ki bu işi yapmışız”

Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Dokuma Alanı Fikir Projesi Yarışması’nın Eşdeğer Ödül Töreni’nde jüri başkanı Mimar Osman Aydın, “Şimdi Dokuma Parkı’na bakıyorum ve iyi ki de alet olmuşuz diyorum” dedi.

Tütüncü: “Önyargıları kırmak enerjimizi aldı”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ise, Dokuma alanının birinci kısmındaki önyargıların, nasıl değerlendirileceğinin belirlenmesinde fikir sağlayacak bu yarışmanın düzenlendiği ikinci kısım için de devam ettiğini söyledi. Bu önyargıları kırmak için ciddi enerji harcadıklarını anlatan Tütüncü, ancak park tamamlanınca bu önyargıların temelsiz kaldığını kaydetti.

“Burası insancıl olsun istedik”

Ticari amaçlarla değerlendirileceği gibi önyargıların yapıldığı ikinci kısım için de Antalyalıların nefes alabilecekleri dinlenebilecekleri doğayla buluşabilecekleri farklı bir konsepti sunacaklarının altını çizen Tütüncü, “Ticari amaçla kullanmayacağımızı göstermek için bu yarışmayı yaptık. Yaklaşık 250 bin metrekareye yakın olan bu alanda, 400 bin metrekareden fazla inşaat yapılabilir. Hemen yanındaki AVM gibi 5 tane daha beton bloğunun doğma ihtimalinin olduğu bir ortamdan söz ediyoruz. Burası yeşil olsun, beton yoğunluğu çok olmasın, insancıl olsun, fabrika tarafıyla bütünleşsin istiyoruz” diye konuştu.

“İkinci kısmı da birlikte yapacağız”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Buranın idari giderlerini de karşılayacak küçük ticari ünitelerin de olduğu, kendisini döndürecek bir yeşil alan olsun dedik. Bunu ulusal bir yarışmayla ilan edelim dedik. Bu fikir yarışması böyle ortaya çıktı. Buraya katılan projeleri ayrıntılı şekilde değerlendirme imkanımız olacak. Aslında, Dokuma’nın klasik bir ticari alan olarak değil, yaşam alanı olarak değerlendirilecek. Herkesin fikrini, düşüncelerini alarak, burayı birlikte şekillendireceğiz. Tıpkı ön tarafında nasıl mutlu bir sona ulaştıysak, arka kısım için de mutlu bir sona ulaşmanın onurunu yaşayacağız. Bu tören, büyük bir gayretin ilk adımlarından birisi. Hep beraber bu huzuru yaşamak için yaşayacağız.”

Emeği geçenlere teşekkür plaketi

Konuşmaların ardından, Dokuma alanının halka kazandırılmasında öncülük eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yarışmanın danışman jüri üyeleri Mimarlar Odası Başkanı Özge Köksal, Şehir Plancıları Odası Başkanı Ebru Manavoğlu, Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Keziban Arıcan ve İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Mustafa Balcı’ya teşekkür plaketi verdi. Ardından Mimar Osman Aydın başkanlığındaki jüri üyeleri Mimar Alişan Çırakoğlu, Peyzaj Mimarı Doç. Dr. Tahsin Yılmaz, Mimar Dr. Ayşen Ciravoğlu, Şehir Planlıcısı Mehmet Nazım Özer’e bir anı plaketi veren Başkan Tütüncü, son olarak da eşdeğer ödülleri alan mimarlar Alper Gülle, Mehmet Cemil Aktaş, Rıfat Yılmaz, Orkun Özüer ve Elif özgür Koltukoğlu’na ödüllerini sundu.