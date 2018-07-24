ANTALYA:
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24 Temmuz 2018 Salı 12:04

DokumaPark göz kamaştırıyor

Kepez Belediyesi tarafından yenilenen DokumaPark, akşamları ışıl ışıl görüntüsüyle göz kamaştırıyor.Dokuma Park, müzeleri, kafeleri, özel bahçeleri ve etkinlikleriyle gündüz olduğu kadar akşamları da Antalyalıların ilgi odağı...

DokumaPark göz kamaştırıyor
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Kepez Belediyesi tarafından yenilenen DokumaPark, akşamları ışıl ışıl görüntüsüyle göz kamaştırıyor.

Dokuma Park, müzeleri, kafeleri, özel bahçeleri ve etkinlikleriyle gündüz olduğu kadar akşamları da Antalyalıların ilgi odağı oluyor. Kepez Belediye Başkanı Tütüncü’nün gayretleriyle kazandırılan DokumaPark, akşamları da ışıl ışıl görüntüsüyle göz kamaştırıyor. DokumaPark, özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyor.

Dokuma hayat buldu

DokumaPark da, açılan her müze, her sergi alanı ve her kafe ayrı bir konsept içeriyor. Özellikle oyuncakların dünyası Anadolu Oyuncak Müzesi, Türk sinemasının unutulmaz film afişlerinin ve oyuncuların fotoğraflarının yer aldığı Yeşilçam, Antalyalıları sanatla buluşturan Modern Sanatlar Galerisi, 10 dönüm alan üzerine yerleştirilen 84 adet Anadolu uygarlıklarına ait mimari eserlerden oluşturulan Minicity, zeytin, portakal ve Antalya bahçeleri, tren kütüphane ve açılış için gün sayan birçok proje, DokumaParka, hayat veriyor.
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