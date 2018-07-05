Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) tarafından düzenlenen “Dört Mevsim Konyaaltı” Fotoğraf Yarışması sonuçlandı.BATAB ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) işbirliğiyle gerçekleştirilen...

Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) tarafından düzenlenen “Dört Mevsim Konyaaltı” Fotoğraf Yarışması sonuçlandı.

BATAB ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) işbirliğiyle gerçekleştirilen “Dört Mevsim Konyaaltı” Fotoğraf Yarışması jürisi toplandı. Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı ve BATAB Müdürü Mustafa Gürbüz, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Fotoğraf Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Nafia Özdemir Hanyaloğlu, Uğur Günay Yavuz, Antalya Fotoğrafçılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Fahretdin Karakaş, Konyaaltı Belediyesi Foto-Muhabiri Serdar Yavuz, Grafik Sanatçısı Himmet Öcal, Antalya Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği Başkanı Mehmet Boyacı ve TFSF Temsilcisi Ali Aral’dan oluşan jüri şartnameye uygun başvuru yapan 139 katılımcının 468 fotoğrafını inceledi.

Dört tur eleme sisteminden sonra 41 fotoğraf finale kaldı. Finale kalan fotoğraf arasında yapılan puanlama sonrasında jüri üyeleri 9 eser arasından dereceye giren fotoğrafları belirledi. Birbirinden güzel fotoğraflar arasında 41 eser de sergilemeye layık görüldü.

Konyaaltı Belediyesi ve BATAB Başkanı Muhittin Böcek, “Dört Mevsim Konyaaltı” Fotoğraf Yarışmasında katılımın çok güzel olduğunu söyledi. Başkan Böcek, “Konyaaltı’nın sahip olduğu güzellikleri fotoğrafçıların gözüyle ortaya çıkarmak istedik. Fotoğraf severler yarışmamıza büyük ilgi gösterdi. Jüri üyelerimiz birbirinden değerli eserleri seçmekte zorlandı. Sonuç itibarıyla ilk dört fotoğraf ödüle layık görülürken, 41 eser de sergilenmeye değer bulundu. İlerleyen günlerde gerçekleştireceğimiz törenle eser sahiplerine ödüllerini takdim edeceğiz. Yarışmaya başvuran tüm katılımcılara teşekkür ederim” dedi.