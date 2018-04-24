Döşemealtı Belediye personeline hizmet içi eğitim

Döşemealtı Belediyesi personeline yönelik hizmet içi eğitimlerini sürdürüyor. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği konularında çalışanların sorumlulukları ve hakları, tehlikeli maddeler, ilk yardım ve yanıklar hakkında 180 personele eğitim...

Döşemealtı Belediyesi personeline yönelik hizmet içi eğitimlerini sürdürüyor. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği konularında çalışanların sorumlulukları ve hakları, tehlikeli maddeler, ilk yardım ve yanıklar hakkında 180 personele eğitim verildi. Eğitime katılan personel seminerin ardından sınava girerek sertifika aldı.

Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan araç kademe, akaryakıt ve pompacı, makine ikmal, asfalt ve depo çalışanlarına, Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde boyacı, demirci ilaçlama ve havuz suyu operatörlerine, Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan depocu, demirci ve konteyner temizliği yapan personele yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu gereğince B Sınıfı İş Güvenliği uzmanı Nuri Avcı personele kişisel koruyucular, donanımlar ve acil eylem planı ile yangın eğitimi verirken, Temel İş Sağlığı ve Güvenliği ile çalışanların hakları ve sorumlulukları, kanun hakkında eğitim ve yönetmeliklerle ilgili bilgiler verildi.

Tehlikeli madde danışmanı Yasin Akil de yine personele tehlikeli maddeler, personelin görev ve sorumlulukları hakkında eğitim verirken, Dr. Mehmet Ali Kaya’da ilk yardım ve biyolojik risk etmenleri hakkında bilgiler verdi. Çalışmalar sırasında yaşanacak olası riskli durumlarda personele teorik bilgiler veren Kaya, ilk yardım yapılabilecek durumlar ve yanıkları anlattı.