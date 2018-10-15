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15 Ekim 2018 Pazartesi 10:41

Döşemealtı Hastanesi Projesi’ne SODEM’den ödül

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 7. ödülü Hastane Projesiyle Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği’nden (SODEM) aldı. Genç’e, ödülünü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takdim etti.Hizmette 4’üncü yılını geride bırakan...

Döşemealtı Hastanesi Projesi'ne SODEM'den ödül
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Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 7. ödülü Hastane Projesiyle Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği’nden (SODEM) aldı. Genç’e, ödülünü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takdim etti.

Hizmette 4’üncü yılını geride bırakan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, eğitimden sağlığa, kültür sanattan alt yapıya 100’e yakın projeyi halkın hizmetine açtı. Katıldığı proje yarışmalarından 6 ödül toplayan Başkan Genç’in 7. Ödülü de Hastane Projesiyle aldı. Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği’nce düzenlenen Yerel Yönetimler Ödülleri Sağlık kategorisinde ödüle layık görülen Başkan Genç’e ödülü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takdim etti.

İşte ödüller

DöşemealtıGençlik Meclisi (DÖGEM) Projesi SODEM tarafından Ulusal çapta düzenlenen Yerel Yönetim Projeleri Ödüllerinde “Katılım ve Yönetişim” başarı ödülünü aldı. Döşemealtı Gençlik Meclisi’ne yine Ulusal Gençlik Parlamentosu’nca Türkiye’de ‘Yılın Gençlik Meclisi’ ödülü verildi. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Kent Meydanı Projesi ile “Yılın Büyükşehir İlçe Belediye Başkanı” seçildi.

ABB’den 3 ödül

Akdeniz Belediyeler Birliği ‘Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması’na ilk kez katılan Döşemealtı Belediyesi, 3 farklı kategoride 2 birincilik, 1 de ikincilik ödülüne layık görüldü. Döşemealtı Belediyesi, İyi Yönetişim ve Halkla İlişkiler Çalışmaları kategorisinde Döşemealtı Gençlik Meclisi (DÖGEM) projesiyle 2’nci olurken, Alt Yapı Çalışmaları kategorisinde Şehit Mustafa Gürcan Caddesi projesiyle ve Üst Yapı Çalışmaları kategorisinde Ekolojik Kreş projesiyle 1’incilik elde etti. Başkan Genç 7. Ödülü de Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği’nce düzenlenen Yerel Yönetimler Ödülleri Sağlık kategorisinde Hastane Projesiyle aldı.
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