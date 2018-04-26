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26 Nisan 2018 Perşembe 11:16

DTO Başkanı Çetin: “Üçağız Bölgemizde İskele montajlarını başlattık”

Antalya Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Üçağız Bölgesinde büyük ihtiyaç olan İskele montajının başladığını söyledi.Antalya DTO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, 2018 sezonunun tüm sektöre hayırlı...

DTO Başkanı Çetin: 'Üçağız Bölgemizde İskele montajlarını başlattık”
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Antalya Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Üçağız Bölgesinde büyük ihtiyaç olan İskele montajının başladığını söyledi.

Antalya DTO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, 2018 sezonunun tüm sektöre hayırlı olmasını diledi. Yatların yavaş yavaş denize inmeye başladığını belirten Çetin, “Su Sporu yapan arkadaşlarımız ekipmanlarını hazırlayıp sezona hazır geldiler. Su Sporları konusunda bazı sıkıntılar var. Özellikle Manavgat Bölgesinde bu çok daha fazla. Bu konuda da Oda olarak çözüm arayışlarımız var” diye konuştu.

Göreve geldikleri günden bu yana üyelerin ziyaretlerine teşekkür eden Başkan Çetin, Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun sektöre olan ilgisi ve desteğine de teşekkür ederek “Yaklaşık 15 günden bu yana görevimizin başındayız. Dostlarımız hayırlı oldun ziyaretlerini sürdürüyor ve buda bizi çok mutlu ediyor. Bizde bu zaman içerisinde ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Valimizi ziyaret ettik. Batı Belgemizdeki üyelerimize teşekkür ziyaretlerimizi bitirdik, önümüzdeki günlerde de doğu bölgemize olan ziyaretlerimiz olacak. Valimiz deniz Sektöründeki sorunları çok iyi biliyorlar ve destek vereceğini ilettiler. Bizde kendisine özellikle teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.
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