ANTALYA:
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21 Temmuz 2018 Cumartesi 10:05

Dualar şehitler için yükseldi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, şehitler için Mevlid-i Şerif okuttu.Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından, Döşemealtı Polis Sosyal Tesislerinde şehitlerin ruhuna Mevlid-i Şerif okutuldu. Mevlid-i Şerif’e, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat...

Dualar şehitler için yükseldi
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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, şehitler için Mevlid-i Şerif okuttu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından, Döşemealtı Polis Sosyal Tesislerinde şehitlerin ruhuna Mevlid-i Şerif okutuldu. Mevlid-i Şerif’e, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, şehit aileleri, gaziler ve polisler katıldı.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Türk askerinin, Türk polisinin ve bu uğurda can veren vatandaşların milletin haklı gurur kaynağı olduğunu belirtti. Ulucan, şehitlerin milletin var oluşunu, birlik ve beraberliğinin ölümsüz kahramanları olduğunu ifade etti.
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