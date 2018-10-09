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09 Ekim 2018 Salı 15:31

Dünya Mutfakları Akdeniz Üniversitesi’nde

Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından düzenlenen Dünya Mutfakları Günü’nde, Uluslararası öğrenciler kendi ülkelerinin geleneksel lezzetlerini sergiledi.Etkinliğe Akdeniz Üniversitesi Genel...

Dünya Mutfakları Akdeniz Üniversitesi'nde
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Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından düzenlenen Dünya Mutfakları Günü’nde, Uluslararası öğrenciler kendi ülkelerinin geleneksel lezzetlerini sergiledi.

Etkinliğe Akdeniz Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Serinoğlu, Rektör Danışmanı Feyzullah Arslan, TÖMER Müdürü Doç. Dr. Ahmet Zeki Güven, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Kazakistan, İran, Irak, Suriye, Güney Kore, Suudi Arabistan, Rusya, Lübnan ve Filistin gibi birçok ülkenin yemeklerinin sergilendiği etkinlikte Kazak pilavından Rusya gurniği’ne, İran kebab soltani’den Güney Kore suşi’sine kadar çok ilginç tatlar katılımcıların beğenisine sunuldu.

Öğrencilerin geleneksel mutfaklarındaki hünerlerini sergilediği etkinlikte, farklı ülkelerden gelen öğrenciler tanışarak kendi ülkelerinin en sevilen yemeklerinden birbirlerine ikram etti. Kazakistan öğrencilerinin kopuz çalması ile hem misafirler hem de öğrenciler keyifli dakikalar geçirdi.
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