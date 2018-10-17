ANTALYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 14:34

Dünyaca ünlü yönetmen Konyaaltı’na hayran kaldı

Yönetmen Ferzan Özpetek, Antalya Konyaaltı sahiline hayran kaldı.Uluslararası akademisyenlerden oluşan jüri tarafından Uluslararası İdeal Kent Ödülleri 2018 kapsamında birincilik ödülüne layık görülen Konyaaltı Sahil Projesi, dünyanın...

Dünyaca ünlü yönetmen Konyaaltı'na hayran kaldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Yönetmen Ferzan Özpetek, Antalya Konyaaltı sahiline hayran kaldı.

Uluslararası akademisyenlerden oluşan jüri tarafından Uluslararası İdeal Kent Ödülleri 2018 kapsamında birincilik ödülüne layık görülen Konyaaltı Sahil Projesi, dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. 55. Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında yaşam boyu başarı ödülünü almak üzere Antalya’ya gelen dünyaca ünlü Türk asıllı İtalyan yönetmen Ferzan Özpetek Sahil Antalya Yaşam Park’a hayran kaldı.

Çok beğenmiş tebrik etti

Özpetek’in Konyaaltı sahiline yönelik hayranlığını kendisi ile paylaştığını anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Ferzan Özpetek yılın bir bölümünü İtalya’da bir bölümünü de İstanbul’da geçirir. Festival için geldiği şehrimizde kaldığı otelden sabah yürüyüşü için çıktığında Konyaaltı sahilini görmüş. Çok beğenmiş. Kendisi sahille ilgili beğenisini ‘Ben dünyada birçok sahil projesini gördüm. İtalya’da yaşıyorum bu kadar güzelini görmedim. Yürüyüş diye çıktım, baktım orada fitness aletleri var geçtim sporumu yaptım. Yürüdüm, denizime girdim. Bu güzel proje için tebrik ederim’ sözleri ile anlattı. Konyaaltı projemiz dünyanın en güzel sahil projesidir” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku