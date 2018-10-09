ANTALYA:
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09 Ekim 2018 Salı 12:01

Dünyanın müziği Kaleiçi’nde

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünü gerçekleştirdiği Kaleiçi Old Town Festivali’nde, Balkanlardan Rusya’ya, reggaeden klasiklere dünyanın müziği Karaailioğlu Parkı’nın Hıdırlık Kulesi’ne açılan miradorunda olacak....

Dünyanın müziği Kaleiçi'nde
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Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünü gerçekleştirdiği Kaleiçi Old Town Festivali’nde, Balkanlardan Rusya’ya, reggaeden klasiklere dünyanın müziği Karaailioğlu Parkı’nın Hıdırlık Kulesi’ne açılan miradorunda olacak. Yıldızlı Geceler etkinliği festival boyunca her akşam saat 20.00’de başlayacak.

Muratpaşa Beledtiyesi’nin bu yıl 3’üncüsünü gerçekleştireceği Kaleiçi Old Town Festivali, 11 Ekim Perşembe başlıyor. Saat 18.30’de Karaailioğlu Parkı’ndan Atatürk Caddesi ve Hadrianus Kapısı’ndan Kaleiçi’ne uzanacak geleneksel festival kortejiyle başlayacak festivalde her akşam Karaailioğlu Parkı’nın Hıdırlık Kulesi’ne açılan miradoru ana etkinlik mekanı olacak.

‘Yıldızlı Geceler’ başlığıyla düzenlenecek etkinliklerde ilk gün festivalin onur konuğu Rusya’dan gelen St. Petersburg Devlet Orkestrası ve ardından dünyaca ünlü besteci - piyanist Anjelika Akbar sahne alacak. Dünyaca ünlü müzisyen, Antalya konserinde dünya müzik klasiklerinin yanı sıra Rusya’da çok sevilen şarkılarından örnekler sunacak. Akbar, konserinde ayrıca, dünyada çok ses getiren, Murat Öneş’in sanat yönetmenliğinde hazırladığı ‘Ayvazovski Rapsodi’ ve Garip Ay ile işbirliğinde hazırlanan ‘Vibe of Ebru’ projelerinden görsel kesitler eşliğinde Türk müziğinden örneklerle kendi bestelerini seslendirecek.

Saat 20.00’de başlayacak etkinliklerin ikinci gününde ise KKTC’den Otantik Band ve sonrasında Almanya Antalya Konsolosluğu ve SunExpress işbirliğiyle Baba Makkas konserleri düzenlenecek. Almanya’da yaşayan ve bir Alman 3 Türk müzisyenden oluşan Baba Makkas, kendisini “Avrupa’nın en popüler enternasyonal ekibi” şeklinde anlatıyor.

Festivalin 3’üncü gününde ise Sattas, Kaleiçi’nden Antalyalılarla buluşacak. 2004 yılında Orçun Sünear ve Derya Eke tarafından kurulan Sattas, reggae tarzında yaptıkları müzikle dikkat çekiyor. Grubun Neşet Ertaş’ın ‘Yalan Dünya’ parçası yorumu video paylaşım sitesi youtube üzerinden milyonlarca kişi tarafından dinlendi. Festivalin kapanışını ise Balkan müziğinin Türkiye’deki başarılı seslerinden Reşat Öden yapacak.
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