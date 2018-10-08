ANTALYA:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 15:32

(Düzeltme)

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) , Mevlüt Yeni başkanlığındaki ilk toplantıda görev dağılımını yaptı.17’nci Olağan Genel Kurulunda üyelerin oy birliğiyle 5. kez başkanlığa seçilen Mevlüt Yeni yönetimindeki Antalya Gazeteciler Cemiyeti,...

(Düzeltme)
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Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) , Mevlüt Yeni başkanlığındaki ilk toplantıda görev dağılımını yaptı.

17’nci Olağan Genel Kurulunda üyelerin oy birliğiyle 5. kez başkanlığa seçilen Mevlüt Yeni yönetimindeki Antalya Gazeteciler Cemiyeti, görev dağılımı yaparak çalışmalara başladı.

AGC binasında yapılan ilk toplantıda Mevlüt Yeni Başkanlığındaki yönetim kurulunda 17. dönem görev dağılımı şu şekilde oldu:

Rukiye Benek (Başkan Vekili), Mehmet Şifa Çiçek ( Başkan Yrd.), Salim Uzun ( Başkan Yrd.), İdris taş (Başkan Yrd.), Cafer Eser (Başkan Yrd.), Haşmet Öyken (Genel Sekreter), Rasim Gündüz (Mali Sekreter), Ersin Aydın (Genel Sekreter Yrd.), Ahmet Demir (Genel Koordinatör), Muhammet Ahmet Öcal (üye)

AGC Başkanı Mevlüt Yeni, göreve kaldıkları yerden devam edeceklerini belirterek “Camiamız için, Antalyamız ve Ülkemiz için daha yapacak çok işimiz, projelerimiz var. Oy birliği ile yeniden bizleri göreve getiren üyelerimize karşı tarihi sorumluluğumuz var, bunun bilinci içinde, cemiyetimize, camiamıza ve güzel Antalyamıza hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi
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