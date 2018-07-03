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03 Temmuz 2018 Salı 11:14

Eğlenerek Öğreniyorlar

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (AKÜNSEM) tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik Uygulamalı Yaz Bilim Okulu drama dersi ile başladı.Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinin katkılarıyla 02 Temmuz - 13 Temmuz tarihleri arasında...

Eğlenerek Öğreniyorlar
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Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (AKÜNSEM) tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik Uygulamalı Yaz Bilim Okulu drama dersi ile başladı.

Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinin katkılarıyla 02 Temmuz - 13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uygulamalı Yaz Bilim Okulu’nda ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerin matematiği ve doğayı keşif yoluyla deneyimlemeleri, matematik ve fen bilimlerine karşı olumlu tutum geliştirmeleri, problem çözme becerilerini geliştirmeleri, bilimsel süreç becerileri kazanmaları çalışmaları yapılacak.

Hafta içi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan Bilim Okulunda öğrenciler 10 gün boyunca günlük 8 saat olmak üzere toplam 80 saat Doğada Fen Eğitimi, Yaşayan Matematik, Eğlenceli Matematik, Matematik ve Sanat başlıkları altında gözlem, yaratıcı drama yöntemi, deney, uygulama gibi öğrenme teknikleriyle bilimsel ve matematiksel düşünme becerisi kazanacak.
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