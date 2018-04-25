Emniyet’ten toplu taşıma uyarısı

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Antalya Havalimanında düzenlenecek Eurasia Airshow 2018 Havacılık Fuarı öncesinde, vatandaşların trafik ve otopark gibi sıkıntılar yaşamaması açısında toplu taşıma araçlarını kullanması konusunda uyarılarda bulundu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Antalya Havalimanında düzenlenecek Eurasia Airshow 2018 Havacılık Fuarı öncesinde, vatandaşların trafik ve otopark gibi sıkıntılar yaşamaması açısında toplu taşıma araçlarını kullanması konusunda uyarılarda bulundu.

25-29 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacak olan Eurasia Airshow 2018 Havacılık Fuarı etkinlikleri kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşıma araçları ücretsiz olarak vatnadaşların hizmetine sunulacak. Etkinlikler kapsamında havalimanında trafik ve otopark yoğunluluğun yaşanacağı konusunda uyarılarda bulunan Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmaya davet etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“25-29 Nisan 2018 tarihleri arasındaki 5 günlük Eurasia Airshow 2018 Havacılık Fuarı etkinlikleri kapsamında havalimanında yoğunluk yaşanacağından, havalimanı otoparkı yetersiz kalabileceğinden ve trafik görevlileri tarafından havalimanı yolunda, başta yasak ve hatalı parklar olmak üzere yoğun trafik denetimleri yapılacağından; ilimiz havalimanına etkinlikleri takip etmek üzere katılım sağlayacak vatandaşlarımızın Antalya Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz toplu taşıma araçlarını (Otobüs, Tramvay) kullanarak veya şahsi araçlarıyla havalimanına giriş yapmadan havalimanı kavşağı geçildiğinde Pınarlı bölgesinde bulunan Anfaş Fuar alanındaki otopark alanına araçlarını park edebilecekleri, buradan tekrar Antalya Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz toplu taşım araçlarını (Otobüs, Tramvay) kullanarak havalimanı içerisinde bulunan Eurasia Airshow 2018 Havacılık Fuarı alanına transferleri sağlanacağı hususu; kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur.”