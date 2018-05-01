En fazla atık toplayan çevreci muhtarlar ödüllendirildi

Muratpaşa Belediyesi’nin geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak için muhtarlar arasında düzenlendiği yarışmada Yeşilbahçe Muhtarı Nurettin Eyiler, şampiyon oldu. En fazla bitkisel atık yağ, pil ve ampul-floresan toplayan Eyiler,...

Muratpaşa Belediyesi’nin geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak için muhtarlar arasında düzenlendiği yarışmada Yeşilbahçe Muhtarı Nurettin Eyiler, şampiyon oldu. En fazla bitkisel atık yağ, pil ve ampul-floresan toplayan Eyiler, muhtarlığı için çeşitli hediyeler kazandı.

Muratpaşa Belediyesi, Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği, Kolza Biodizel Yakıt ve Petrol Ürünleri ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği’yle geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturabilmek için muhtarlar arasında en fazla atık toplama yarışması düzenlendi.

6 ay süren yarışmanın sonucunda Yeşilbahçe Muhtarı Eyiler, en fazla bitkisel atık yağ, atık pil ve atık ampul-floresan toplamayı başardı ve Muratpaşa şampiyonu oldu. Eyiler, 6 ayda mahallesinden 26.8 kilogram atık pil, 400 litre bitkisel yağ ve 1152 adet ampul ve floresan topladı. Eyiler, ulaştığı şampiyonlukla muhtarlığı için tablet, tost makinesi, elektrikli Türk kahvesi cezvesi, çelik çay robotu kazandı. Eyiler’e ödüllerini Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci verdi.

Demircikara Muhtarı Ayşe Peçen, topladığı 90 adet atık ampul ve floresan toplayarak 2’nci olurken Bahçelievler Muhtarı Ahmet Ateş de 15 adet atık ampul ve floresanla 3’üncü oldu. Muhtarlar, çelik çay makinesi ve elektrikli Türk kahvesi cezvesi kazandı. Çağlayan Muhtarı İbrahim Efe ise topladığı 100 litre bitkisel atık karşılığında elektrikli Türk kahvesi cezvesi kazandı.