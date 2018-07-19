Engelli bireyler denizin tadını çıkarıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan veya tatil için gelen engelli vatandaşların rahatlıkla denize girmesi için yaptığı ’engelsiz plaj’la özel bireylere hizmet veriyor.Antalya Büyükşehir Belediyesi, engelli bireyler ile deniz...

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan veya tatil için gelen engelli vatandaşların rahatlıkla denize girmesi için yaptığı ’engelsiz plaj’la özel bireylere hizmet veriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, engelli bireyler ile deniz arasındaki engelleri kaldırdı. Konyaaltı Sahili’nde geçen yıl hizmete giren engelsiz plaj, asansör sistemi, tekerlekli sandalyeler için uygun platformu, şezlong-şemsiye hizmeti ve yardımsever personeliyle engelli bireyler ve ailelerinin vazgeçilmezi oldu.

20 yıldır Antalya’da yaşayan Elmas Öztürk, "Büyükşehir Belediyesi’ne bize böyle bir plaj yaptığı için çok teşekkür ediyorum, çok mutluyum. Daha önce tek başıma asla çıkamıyordum denizden. İki kişi elimden tutup çıkarıyordu. Şimdi asansörle kendim çıkabiliyorum, Bu proje engelliler için çok güzel oldu. Ayrıca buradaki personel de çok ilgililer. En ufak bir şey söylemeden hemen herkesle ilgileniyorlar" dedi.

Eşiyle engelsiz plajın tadını çıkaran Eşref İlhami Yeğen ise "Görkemli bir proje. Antalya’daki yazlığımıza yıllardır eşimle birlikte gelip gidiyoruz. Çok güzel bir proje. Devamı da inanıyorum ki gelecektir. Engelsiz plaj projesinin büyümesini istiyoruz."