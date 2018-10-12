ANTALYA:
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12 Ekim 2018 Cuma 14:02

Ermenek’te sessiz ihale

Antalya’da mülkiyet sorununu gidermek için daha önce bir çok kez düzenlenen ve her seferinde kavgaların yaşandığı, bariyerlerin havada uçuştuğu Ermenek ihalesinde 41 ayrı parselin satışı sakin bir şekilde başladı. Bugünkü ihalede herhangi...

Ermenek'te sessiz ihale
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Antalya’da mülkiyet sorununu gidermek için daha önce bir çok kez düzenlenen ve her seferinde kavgaların yaşandığı, bariyerlerin havada uçuştuğu Ermenek ihalesinde 41 ayrı parselin satışı sakin bir şekilde başladı. Bugünkü ihalede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Ermenek Mahallesi’ndeki mülkiyet kargaşasını gidermek için Muratpaşa Belediyesi tarafından yapılan ihale turlarının devamı bugün başladı. 24 bin 312 metrekare genişliğinde 41 ayrı parselin açık teklif usulüyle ihaleye çıkarıldığı taşınmazların ihalesi, sabah 09.00’da güvenlik önlemleri eşliğinde başladı. Daha önceki ihalelerde olayların yaşandığı Değirmenönü Kültür Merkezi’nde güvenlik amacıyla sabah erken saatlerden itibaren özel güvenlik, zabıta ve polis ekipleri görev aldı. İhaleler esnasında, yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı çevik kuvvet ekipleri ve TOMA da hazır bulundu.

Sakin gerçekleşen ihalelerde daha önce bölge sakini olmamasına rağmen ihaleye girmek isteyen vatandaşlar ile kendi oturduğu araziyi, evi satın almak için ihaleye girenler arasında arbedeler yaşanmıştı.

Öte yandan, büyüklükleri 2 bin 350 ile 320 metrekare arasında değişen parsellerin büyük çoğunluğu konut alanı olarak planlı bulunuyor.
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