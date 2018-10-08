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08 Ekim 2018 Pazartesi 12:17

Erzurum YÖREX’te ürünlerini tanıtacak

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde TOBB’un desteğiyle bu yıl 9’uncusu 24-28 Ekim’de ANFAŞ Fuar Merkezi’nde düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, Erzurum kültürünü ziyaretçiyle buluşturacak.Erzurum Ticaret ve Sanayi...

Erzurum YÖREX'te ürünlerini tanıtacak
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Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde TOBB’un desteğiyle bu yıl 9’uncusu 24-28 Ekim’de ANFAŞ Fuar Merkezi’nde düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, Erzurum kültürünü ziyaretçiyle buluşturacak.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Antalya Ticaret Borsası tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’in artık Türk kültürünün tescilli bir yansıması olduğunu söyledi. Fuara yedinci kez katılacaklarını vurgulayan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, Türkiye’nin farklı yörelerinden yüzlerce çeşit yöresel ürünün ziyaretçilerin beğenisine sunulduğu YÖREX’in marka haline geldiğini kaydetti. Yöresel ürünlerin coğrafi tescil yöntemiyle korunmasının önemini hatırlatan Yücelik, her yörenin kendi değerlerine sahip çıkması gerektiğinin altını çizdi.

Başkan Yücelik, YÖREX’e bu yıl Erzurum TSO, Erzurum Ticaret Borsası, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve KUDAKA’nın ortak hazırlandığını ve şehrin yöresel ürünlerini en iyi şekilde ziyaretçilerin beğenisine sunacaklarını söyledi. Yücelik, coğrafi tescilli Oltutaşı ürünler, civil ve göğermiş peynir ve İspir fasulyesinin yanı sıra, el işlemeli bakır ürünleri, işlenmiş deri ürünleri ile sucuk, bal gibi çeşitli yöresel ürünlerin ziyaretçilere sunacaklarını bildirdi.

Çandır: “Değerlerimiz unutulmasın”

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Yöresel Ürünler Fuarı’nın Anadolu’nun birbirinden değerli yöresel ürünlerinin buluşma noktası haline geldiğini belirterek, “Bunlardan çoğu unutulmaya yüz tutmuş ürünlerimizdi. YÖREX ile birlikte yöresel ürünlerimiz gün yüzüne çıkmaya başladı” dedi. Gelecek nesillerin, bize ait değerleri tanıması, yaşatması gerektiğini söyleyen Çandır, çok sayıda yöresel ürüne ev sahipliği yapan Erzurum’u YÖREX’te görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Çandır, Dadaş kültürünün de tanıtılacağı YÖREX’e herkesi davet etti.
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