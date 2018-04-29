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29 Nisan 2018 Pazar 11:08

Eski VDK Adana Grup Başkanı Adem Toksöz iş hayatına “merhaba” dedi

Maliye Bakanlığında 15 yılın üzerinde vergi müfettişliği ile idarecilik görevi yapan ve bir süre önce kamudaki görevinden ayrılan Adem Toksöz, yeni iş yerini açtı.Yeminli mali müşavirlik, vergi danışmanlığı, bağımsız denetim hizmetleri,...

Eski VDK Adana Grup Başkanı Adem Toksöz iş hayatına 'merhaba” dedi
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Maliye Bakanlığında 15 yılın üzerinde vergi müfettişliği ile idarecilik görevi yapan ve bir süre önce kamudaki görevinden ayrılan Adem Toksöz, yeni iş yerini açtı.

Yeminli mali müşavirlik, vergi danışmanlığı, bağımsız denetim hizmetleri, sosyal güvenlik hukuku, dış ticaret danışmanlığı, kurumsal eğitim danışmanlığı hizmetleri yapmak üzere iş hayatına giriş yapan Adem Toksöz’ün iş yeri açılışı dualarla yapıldı.

Eski Vergi Denetim Kurulu (VDK) Adana Grup Başkanı Adem Toksöz’ün Konyaaltı ilçesinin Uluç Mahallesi’nde bulunan ofisinin açılış törenine AK Parti Antalya Milletvekili Hüseyin Samani, Antalya İl Müftüsü Osman Artan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği(MÜSİAD)Antalya Şube Başkanı Ramazan Kalken, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği(TÜMSİAD) Antalya Şube Başkanı Mesut Menzilcioğlu ile kamu ve özel sektörden birçok davetli katıldı.

Açılış töreninde konuşan Adem Toksöz, “Maliye Bakanlığında uzun yıllar ülkemizin çeşitli illerinde müfettişlik ve idarecilik yaptıktan sonra memleketimiz olan Antalya’ya döndük. Sahip olduğumuz bilgi ve tecrübelerimizi bundan sonra özel sektördeki kişi ve kurumların faydasına sunacağız. Ülkemizin daha müreffeh yarınlara ulaşması için hepimizin içinde yaşadığımız topluma faydalı çalışmalar yapması lazım. Biz de elimizden geldiğince bunu yapmaya çalışacağız” dedi.

İl Müftüsü Osman Artan’ın yaptığı duanın ardından Yeminli Mali Müşavir Adem Toksöz’ün iş yerinin açılış kurdelesi AK Parti Antalya Milletvekili Hüseyin Samani ve törene katılan diğer davetliler tarafından kesildi.
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