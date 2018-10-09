ANTALYA:
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09 Ekim 2018 Salı 16:25

Esnaf Odasından aşure

Antalya’nın Kaş ilçesinde Esnaf Odası tarafından Muharrem ayı nedeniyle geleneksel aşure etkinliği düzenlendi.15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleşen etkinliğe Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan,Belediye Başkanı Halil Kocaer, Esnaf Odası...

Esnaf Odasından aşure
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Antalya’nın Kaş ilçesinde Esnaf Odası tarafından Muharrem ayı nedeniyle geleneksel aşure etkinliği düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleşen etkinliğe Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan,Belediye Başkanı Halil Kocaer, Esnaf Odası Başkanı Ali Çalışkan, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri, kurum müdürleri, esnaflar ve vatandaşlar katıldı. İkram sonrası konuşan Esnaf Odası Başkanı Ali Çalışkan, aşurenin birlik ve beraberliği sergilediğini ifade ederek, Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Okulda aşure günü

Antalya’nın Kaş ilçesinde Atatürk İlk-Ortaokulu ve Okul Aile Birliğince Muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi. Okul bahçesinde gerçekleşen etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, Okul Müdürü Ali Oflaz, Okul Aile Birliği Başkanı Mehtap Çobanoğlu, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan tüm katılımcılara teşekkür ederek, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendiren bu tür etkinlikleri her zaman desteklediklerini belirtti. Etkinlik katılımcılara aşure ikramıyla son buldu.
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