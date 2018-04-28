Falezlerde bahar temizliği

Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yüksekliği 40 metreyi bulan falez bandından ot ve sazlık temizliği yapıldı. Falez temizliği için oluşturulan ekip, Engelsiz Kafe Plajı, eski mobil alanı ve çevresinde temizlik çalışması yaptı. Ekipler, kış mevsimi boyunca büyüyen çalıları, sazlıkları temizledi.

Muratpaşa Belediyesi tarafından, denizden yüksekliği 40 metreyi bulan falezleri saran ot ve sazlıklar temizlendi.

Muratpaşa Belediyesi tarafından, denizden yüksekliği 40 metreyi bulan falezleri saran ot ve sazlıklar temizlendi.Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yüksekliği 40 metreyi bulan falez bandından ot ve sazlık temizliği...

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.