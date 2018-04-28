Muratpaşa Belediyesi tarafından, denizden yüksekliği 40 metreyi bulan falezleri saran ot ve sazlıklar temizlendi.Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yüksekliği 40 metreyi bulan falez bandından ot ve sazlık temizliği yapıldı. Falez temizliği için oluşturulan ekip, Engelsiz Kafe Plajı, eski mobil alanı ve çevresinde temizlik çalışması yaptı. Ekipler, kış mevsimi boyunca büyüyen çalıları, sazlıkları temizledi.
Falezlerde bahar temizliği
Muratpaşa Belediyesi tarafından, denizden yüksekliği 40 metreyi bulan falezleri saran ot ve sazlıklar temizlendi.Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yüksekliği 40 metreyi bulan falez bandından ot ve sazlık temizliği...