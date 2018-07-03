ANTALYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 12:11

Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.Finike’nin koylarından olan 8.5 hektarlık Barbaros Hayretin Koyu Mesire alanı doğal yapısı korunarak, kadınlara özel bir plaj haline...

Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı açıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Finike’nin koylarından olan 8.5 hektarlık Barbaros Hayretin Koyu Mesire alanı doğal yapısı korunarak, kadınlara özel bir plaj haline geline getirildi. Ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan Büyükşehir Belediyesi Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı, sadece Finike’den değil, Kumluca, Demre ve Elmalı’dan da kadınları ağırlıyor. Plaj, Sarısu ve Alanya Aysultan’ın ardından Antalya’nın üçüncü kadınlar plajı oldu.

Ücretsiz servis

Kadınlar, Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı ücretsiz servis olanakları ile plaja kolaylıkla ulaşabiliyor. Finike Turunçova ve Hasyurt, Kumluca, Elmalı ve Demre’den Finike Kadınlar Plajı’na 08.00-19.00 saatleri arasında iki saatte bir araç kalkıyor. Plajdan ilçelere dönüş ise saat 08.30-19.30 saatleri arasında yine iki saatte bir olarak planlandı. Servislerle plajın girişine ulaşan kadınlar, yine ücretsiz ring seferi yapan elektrikli buggy araçlarla, koya ulaşıyor.

Diğer kadın plajlarından farklı olarak, bir koya sahip olan Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı’nda, yüzer havuz sistemi sayesinde yüzme bilmeyen kadınlar ve çocuklar da rahatlıkla denize girebiliyor. Plajda her biri 100 metrekare olan 3 adet ahşap iskele, 109 şezlong, duş, soyunma kabinleri, WC, büfe, kır kahvesi, 26 araçlık otopark, ibadethane ve mescit bulunuyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku