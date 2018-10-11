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11 Ekim 2018 Perşembe 11:45

Finike Çocuk ve Gençlik Evi öğrencilerini ağırlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını tamamladığı Finike Çocuk ve Gençlik Evi, öğrencileri ağırlamaya başladı.Büyükşehir Belediyesi, Finike’de öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapımına başladığı...

Finike Çocuk ve Gençlik Evi öğrencilerini ağırlıyor
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Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını tamamladığı Finike Çocuk ve Gençlik Evi, öğrencileri ağırlamaya başladı.

Büyükşehir Belediyesi, Finike’de öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapımına başladığı Finike Çocuk ve Gençlik Evi’ni tamamladı. İlçenin eğitimdeki büyük bir eksikliği giderilmiş oldu. İlçeye kazandırılan tesis İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devredildi ve öğrenci ağırlamaya başladı. Finike Çocuk ve Gençlik Evi, ilçede yatılı eğitim gören 34 kız, 31 erkek olmak üzere toplam 65 lise öğrencisi kalıyor. Öğrenciler, her türlü ihtiyaçlarına göre modern bir şekilde tasarlanan tesiste, 3’er kişilik odalarda barınıyor.

Öğrenciler için her şey düşünüldü

Yaklaşık 9 milyon liraya mal olan Finike Çocuk ve Gençlik Evi, ilçede yer alan öğrenciler için modern, kullanışlı, konforlu, güvenli konaklama ve çalışma sağlıyor. 170 kişi konaklama kapasiteli Gençlik Evi 3 bin 757 metrekarelik bir alan üzerine kuruldu. Çevre düzenlemesiyle de bir sosyal donatı ve yaşam alanı olarak planlanan Finike Çocuk ve Gençlik Evi’nde her katta 60 kişilik çalışma odası, TV odası, kütüphane ve 216 kişilik yemekhane, 210 kişilik konferans salonunun yanı sıra idari birimler yer alıyor.
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