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23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:20

Gazipaşa Ilıca’la Mahalle Konağı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İlçesi Ilıca Mahallesi’ne çok amaçlı mahalle konağı kazandırdı.Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerin en büyük ihtiyaçlarından birisi olan mahalle konakları için çalışma gerçekleştiriyor....

Gazipaşa Ilıca'la Mahalle Konağı
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İlçesi Ilıca Mahallesi’ne çok amaçlı mahalle konağı kazandırdı.

Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerin en büyük ihtiyaçlarından birisi olan mahalle konakları için çalışma gerçekleştiriyor. Ekipler, Gazipaşa merkeze 25 kilometre mesafede bulunan Ilıca Mahallesi’nde yıllardır atıl vaziyetteki okul binasının kullanımını Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alıp çok amaçlı bir mahalle konağına çevirdi. Geçtiğimiz günlerde son eksikleri de giderilen mahalle konağı Ilıca Mahallesi sakinlerine teslim edildi.

Mahalle Muhtarı Hasan Ali Kaplan, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e teşekkür etti. Kaplan, “Mahallemizde atıl vaziyetteki okul binasının çok amaçlı bir tesise dönüştürülmesi için Büyükşehir Belediyemizden talepte bulunduk. Menderes Başkanımızın da ilgi ve alakasıyla okulun kullanım izni alınarak mahallemize çok amaçlı bina olarak kazandırıldı. Burada çok güzel bir manzara ortaya çıktı. Binamızın iç düzenlemesi de büyükşehir belediyemiz tarafından yapıldı. Okulun bir bölümü toplantı salonu ve muhtar ofisi olarak, bir bölümü ise mahallemize gelen misafirlerimizi ağırlayacağımız konaklama merkezi olarak kullanılacak. Tüm bu hizmetleri bize hediye eden Menderes Başkanıma mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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