Geleceğin Turist Rehberlerine teknik gezi

Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksek Okulu Turist Rehberliği Programı öğrencileri Demre Belediyesinin katkılarıyla Patara Antik Kenti, Xanthos Antik Kenti ve Saklıkent Kanyonunu kapsayan teknik gezi organize ettiler. Okul Müdür Yardımcısı Yavuz Selim Altınok, teknik gezi sonrasında “Bu tür gezilerle öğrencilerimize teorik bilgi ve uygulama deneyimi kazandırıyoruz” dedi.

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