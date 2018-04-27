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27 Nisan 2018 Cuma 16:46

Güneş Enerji Santrali’ne yoğun ilgi

Alanya Belediyesi Güneş Enerji Santralini 3 okuldan 90 öğrenci ziyaret etti.2017 Yılından bu yana Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Eko Okul Çevre Programı kapsamında çevre faaliyetleri yürüten Abdurrahman Alaettinoğlu Ortaokulu’ndan 25, Hidayet...

Güneş Enerji Santrali'ne yoğun ilgi
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Alanya Belediyesi Güneş Enerji Santralini 3 okuldan 90 öğrenci ziyaret etti.

2017 Yılından bu yana Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Eko Okul Çevre Programı kapsamında çevre faaliyetleri yürüten Abdurrahman Alaettinoğlu Ortaokulu’ndan 25, Hidayet Görgün Ortaokulu’ndan 25 ve Sema Eray Erdem Ortaokulu’ndan 40 öğrenci olmak üzere toplam 90 öğrenci, Alanya Belediyesi Güneş Enerji Santrali’ne teknik ziyaret gerçekleştirdi. Teknik geziye öğrencilerin yanı sıra Başkan Danışmanı Esap Yaşar Yılmaz, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, Eko Okul koordinatör öğretmenleri ve idarecileri katılım sağladı.

Öğrencilere yenilenebilir enerji anlatıldı

Alanya Belediyesi Güneş Enerjisi Santralleri GES - 1, GES - 2 ve GES - 3 alanlarını ziyaret eden Eko Team öğrencilerine Elektrik ve Elektronik Mühendisi Ekrem Çetin tarafından yenilenebilir enerjinin ne olduğu, güneş enerjisinden nasıl elektrik üretildiği, elde edilen enerjinin ne şekilde şebekeye aktarıldığı konularında detaylı teknik eğitim verildi. Güneş Enerjisi Santrali’nin gezilmesinin ardından öğrencilerle yenilenebilir enerji kaynaklarının neler olduğu ve çevrenin korunmasına dair yürütülen çalışmalar kapsamında yenilenebilir enerjinin önemini vurgulayan bir söyleşi gerçekleştirildi.
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