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19 Temmuz 2018 Perşembe 15:41

Hacısekiler’de Sosyal Etkinlik Alanı start aldı

Konyaaltı Belediyesi, kırsal mahallelere yapılacak olan Sosyal Etkinlik Alanı Projelerinin inşaat çalışmalarına başladı. 4 ayrı mahallede yapılacak olan projeler 4 ayda da tamamlanacak.Modern kent yapısı anlayışını İlçe’nin her noktasına...

Hacısekiler'de Sosyal Etkinlik Alanı start aldı
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Konyaaltı Belediyesi, kırsal mahallelere yapılacak olan Sosyal Etkinlik Alanı Projelerinin inşaat çalışmalarına başladı. 4 ayrı mahallede yapılacak olan projeler 4 ayda da tamamlanacak.

Modern kent yapısı anlayışını İlçe’nin her noktasına taşıyan Konyaaltı Belediyesi, bu anlayışla kırsal mahallelere de sosyal donatı alanları inşa ediyor. Geçtiğimiz günlerde ihale edilen Konyaaltı Belediyesi Sosyal Etkinlik Alan Projelerinin inşaat çalışmalarına başlandı. Hacısekiler Mahallesi’nde bin metrekare alan üzerinde yapımına başlanan projeyle bölge halkı sünnet, düğün, mevlid gibi etkinliklerini son derece temiz ve modern bir ortamda yapabilecekler.

Hacısekiler de start aldı

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İlçe sınırları içersinde yer alan kırsal mahallelere yatırımların devam ettiğini söyledi. Bahtılı, Hacısekiler, Karatepe ve Geyikbayırı Mahallelerine ‘Sosyal Etkinlik Alanı’ yapacaklarını ifade eden Muhittin Böcek, bu projelerin ilkine Hacısekiler Mahallesi’nde başladıklarını bildirdi. Hacısekiler Mahallesi’nde bin metrekare alan üzerine inşa edilecek projeyle bölge halkının düğün, sünnet yada mevlid gibi etkinliklerini yapabilecekleri sosyal bir alana kavuşacağını ifade eden Başkan Böcek, beton temeli atılan projenin çelik konstrüksiyon çalışmasıyla tamamlanacağını kaydetti.

2 Milyon 800 bin liraya mal olacak

Bu 4 mahallenin dışında 10’un üzerinde mahallenin de bu projelerden yararlanabileceğini dile getiren Muhittin Böcek, Sosyal Etkinlik Alanı Projelerinin toplam 2 milyon 800 bin liraya mal olacağını bildirdi. Bahtılı Mahallesinde bin 500, Karatepe ve Geyikbayırı Mahallelerinde bin 350, Hacısekiler Mahallesinde ise bin metrekare alan üzerine inşa edilecek olan projeler 4 ay gibi kısa bir süre içinde tamamlanıp hizmete açılacak.
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