Hal Esnafından Serik Belediyespor’a destek

Serik Hal Esnafı, TFF 3. Lig’de mücadele Serik Belediyespor kulübüne destek vermeye devam edecek.

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Serik Toptancı Hali esnaflarını ziyaret ederek “Hayırlı İşler” temennisinde bulundu. Çalık’a Serik Belediyespor Kulüp Başkanı Ali Aksu, Serik Toptancı Hali Komisyoncular Derneği Başkanı Yusuf Yılmaz eşlik etti.

Çalık, “Her zaman olduğu gibi yine üretici esnafımızla bir aradayız. İlçemizin gelişimine katkı sağlayan esnafımızla hasbihal ettik. Dünya’da tarım ve turizm alanında önemli bir yere sahip olan ilçemiz, özellikle ihracatta, ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Biz de üreten çiftçimizin ve esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. Çalık, ayrıca TFF 3. Lig’de mücadele Serik Belediyespor kulübüne destek veren Hal esnafına da teşekkür etti.

Serik Toptancı Hali Komisyoncular Derneği Başkanı Yusuf Yılmaz ise, “Başkanımız her alanda olduğu gibi spora da büyük önem veriyor. Onun bu özverili çalışmasını takdirle karşılıyoruz. Bu yüzden maddi ve manevi olarak Serik ve Serik Belediyespor’un yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.