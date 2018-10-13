Hayata dair ne varsa Kaleiçi Festivali’nde

Antalya’da milattan önce 4’üncü yüzyıldan bugüne kesintisiz bir şekilde yaşamın devam ettiği eski kent merkezi, Kaleiçi’nde, gastronomiden resme müzikten tarihe, hayata ve insana dair ne varsa Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği 3....

Antalya’da milattan önce 4’üncü yüzyıldan bugüne kesintisiz bir şekilde yaşamın devam ettiği eski kent merkezi, Kaleiçi’nde, gastronomiden resme müzikten tarihe, hayata ve insana dair ne varsa Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği 3. Kaleiçi Old Town Festivali’yle yaşanıyor.

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünü gerçekleştirdiği Kaleiçi Old Town Festivali’nde 2’nci gün geride kaldı. Gün boyu devam etkinliklerle, resimden deneysel sanat çalışmalarına, geleneksel Türk mantısıyla Rus mantısı pelmeninin birlikte yapıldığı mutfak atölyesine, klasik müzikten Antalya’da yaşayan Almanların kurduğu koronun konserine, Kaleiçi’nin kadınlarına adanan söyleşilerle Antalya’nın eski kent merkezi bambaşka bir deneyimi yaşıyor.

Sanat sokakta

Kaleiçi, festivalle sokaklarını, meydanlarını, tarihi Kaleiçi evlerini farklı disiplinlerden gelen sanatçıların çalışmalarına açtı. Kaleiçi’nin sokaklarını sergi alanına dönüştüren çalışmalardan biri küratörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi Enver Güner’in yaptığı ‘Doğunun Batısı’ isimli enstalasyon sergisi oldu. Sanatçılar Selen Tokgöz Man, Özgü Gündeşlioğlu Demir, Merve Köksal, Oğuz Mert Yiğiter, Günnar Yağcılar Tonguç’un çalışmalarıyla Kaleiçi farklı sanatsal yorumların mekanı oldu.

Suna & İnan Kıraç Kaleçi müzesi

Sanat tarihçisi ve ressam T. Mikail Patrick Duggan ise “Antalya’dan İzlenimler” başlıklı sergisiyle festivale katılan sanatçılardan biri oldu. 1987-2016 yılları arasında Kaleiçi’ne ait çizimlerle 19’uncu yüzyıl Antalya’sına ilişkin az bilinen İngilizce anlatıların çevirilerinden oluşan sergi Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi’nde açıldı. Sergiyi Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci ve Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın eşi Ümran Uysal da gezdi.

Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi, serginin yanı sıra Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosluğu işbirliğiyle düzenlenen ve piyanoda Natalia Brazhnikova, kemanda Dmitry Khakhamov’un sahne aldığı klasik müzik dinletisine ev sahipliği yaptı. Dinletide Rusya Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza’yla birlikte festival için Antalya’da bulunan kentlerden gelen heyetler de yer aldı.

Büyük ilgi gördü

Müzede klasik müzik konseri devam ederken Kaleiçi’nin en ihtişamlı yapılarından Hadrianus Kapısı’nda ise Antalya’ya yaşayan Almanların kurduğu koro, ‘Akşam Sefası’ etkinlikleri kapsamında büyük ilgi gören bir konser gerçekleştirdi.

Kaleiçi’nin kadınları

Konserlerin ardından Antalya’nın ilk simit fırını açan Mustafa Dağtekin’in 4’üncü kuşak torunu Prof. Dr. Hüseyin Okutan tarafından açılan Simitçi Mıstık Galeri’de, Kaleiçi’nin kadınlarına adanan bir sergi ve söyleşi gerçekleştirildi. Uğur Mine Tamay’ın yaşamlarının 50 yılını Kaleiçi sakini olarak geçiren Kaleiçili kadınlara ithaf ettiği ve yağlı boya kadın portrelerinden oluşan “Pamfilya’nın Kadınları” sergisi kent tarihçisini Hüseyin Çimrin söyleşisiyle birlikte açıldı. Söyleşiye katılan Başkan Yardımcısı Cephaneci de kısa bir konuşma yaptı.

Muhittin Selamet anısına

Festivalde bir sergi de çalışmalarını Kaleiçi Kandilli Sokak’ta bulunan atölyesinde sürdüren Antalyalı ressam Muhittin Selamet anısına düzenlendi. Küratörlüğünü Doç. Dr. Terlan Mehdiyeva Azizzade’nin yaptığı “Kaleiçi Seninle Güzeldi Muhittin Selamet” isimli sergi Kandilli Sokak’ta açıldı. Kaleiçi surlarının hemen arkasında Selamet’in ve Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri resim çalışmaları yaparken sergi kapsamında ayrıca sanatçı Mehmet Işıklı anısına sanatçının resim, heykel ve seramik çalışmalarından oluşan bir bölüm de oluşturuldu.

Mantı pelmeniye karşı

Festivalin büyük ilgi gören etkinliklerinden biri de Antalya Olgunlaştırma Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen mutfak atölyesi oldu. Atölyede geleneksel Türk mantısıyla Rus mantısı pelmeni yapıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Cephaneci’nin hamur açtığı Başkan Ümit Uysal’ın eşi Ümran Uysal’ın pelmeni katladığı atölyede, Türk mantısını yapmanın daha zahmetli ve maharet isteyen bir yemek olduğu konusunda herkes hem fikir oldu.