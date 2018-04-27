ANTALYA:
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27 Nisan 2018 Cuma 11:45

Heyelan sebebiyle çöken Kumluca - Antalya karayolu bayrama yetişecek

Heyelan nedeniyle trafiğe kapanan Kumluca – Antalya karayolu onarım çalışmalarını yerinde inceleyen Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, yolun Ramazan Bayramına kadar onarılarak trafiğe açılacağı bilgisini...

Heyelan sebebiyle çöken Kumluca - Antalya karayolu bayrama yetişecek
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Heyelan nedeniyle trafiğe kapanan Kumluca – Antalya karayolu onarım çalışmalarını yerinde inceleyen Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, yolun Ramazan Bayramına kadar onarılarak trafiğe açılacağı bilgisini verdi.

Kumluca ve Antalya’yı birbirine bağlayan D- 400 karayolu, 25 Şubat’ta meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı.Trafiğe kapanan yolun yalnızca Kumluca’yı değil özellikle Finike, Demre ve Kaş olmak üzere tüm Batı Antalya’da ulaşımı olumsuz etkilediğini belirten Başkan Günay, yaptığı açıklamada şöyle dedi;

"Bu yıl turizm sektörümüz önemli beklenti içerisinde. Gerek kendi araçlarıyla gelen, gerekse tur firmaları tarafından otel ve pansiyonlarımıza ulaştırılan misafirlerimiz oluşturduğu trafiğe eklenen bölgemizdeki tarımsal üretimin oluşturduğu tır ve kamyon trafiği de eklenince mevcut 2 şeritli yol yetersiz kalıyordu. Bunun üzerine birde heyelan nedeniyle yolun kapanması bölgemizde ciddi sıkıntıya neden oldu.Yolun onarılarak tekrar trafiğe açılması için yapılan çalışmaları incelemek üzere çalışma alanına geldik ve inşaat firması yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldık."

Vardiyalı olarak devam eden çalışmaların Haziran ayı başında tamamlanıp bayramda trafiğe açılması planlanıyor.
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