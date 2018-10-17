İl Başkanı Taş: “Cumhurbaşkanımızın aradığı özellikler Sarıoğlunda var”

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu’nun adaylığı konusunda tereddütlerinin olmadığını belirterek, “Tevazu ve mütevazılık Cumhurbaşkanımızın vurguladığı kavramlar. Başkanımızın çalışmaları ve duruşu reisimin tüm tanımlarına uyuyor. Vatandaş gözün de tabanda da başkanımızın karşılığı var” dedi.

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Finike İlçe teşkilatını ve Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu’nu ziyaret etti.

Yapılan hizmetler sunumlarla anlatıldı

Seçildiği günden bu yana yapılan yatırımlarla ile ilgili detaylı bir sunum hazırlayan Başkan Sarıoğlu, ilçede yapılan yatırımlarla ilçenin çehresinin değiştiğini söyledi. Sarıoğlu, yaptığı sunumda; beton ve parke santrali, millet kıraathanesi kitap cafe, asfalt çalışmaları, yan yol, gökliman sosyal tesisleri, restore edilen eski belediye binası, kapalı ve açık düğün salonları, köyden mahalleye dönen yerlere çok amaçlı yapılan salonlar, yeni belediye hizmet binası, alınan araçlar, hanımeli cafe, kadın kooperatifi, masal park, 150 adet çocuk parkı, Abdülhamit Han parkı, hasyurt piknik alanı, 100. Yıl spor kompleksi, ağaçlandırma, peyzaj çalışmaları ve son olarak da yapılan sosyal hizmetlerden bahsetti.

Sarıoğlu, “Belediye’yi yeni hizmet binasına taşındıktan sonra belediye ait dükkanları Finike Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne tahsis edeceğiz. Böylelikle hem Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüz daha iyi bir fiziki alan sahip olacak, hem de daha fazla kurs verecek alanlar oluşacak” dedi.

Finike halkı başkanında memnun

Yapılan anketlere göre vatandaşın Finike Belediyesi hizmetlerinden memnun olduğunu dile getiren İbrahim Ethem Taş, “yapılan anketler gösteriyor ki vatandaşımız yapılan hizmetlerden memnun. Belediye başkanımızdan da memnun” diye konuştu.

Vatandaşın memnuniyeti yüzde 90’lara varıyor

İbrahim Ethem Taş, “Finike ile ilgili hiçbir tereddüdümüz yok. Yüzde 80-90’lara kadar varan memnuniyetler görüyoruz. Bizim için yüzde 50’inin üzeri başarıdır. Belediye başkanımız Kaan Osman Sarıoğlu, vizyonu misyonu olan biri. Geçmişte ilçe başkanlığı, il genel meclis üyeliği yapmış, milletvekilli aday adaylığına kadar yükselmiş biri. Bu yapılan hizmetler, 1994 yıllında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı hizmetler. Görüyoruz ki başkan Sarıoğlu, partimizin vizyonuna, misyonuna uygun hizmetler yapmış. İl/ilçe teşkilatları, Antalya Milletvekilleri ve belediye başkanımız iyi uyum sağlamış ve neticesinde de başkanımız azimli çalışmalarının meyvelerini almış. Bazı ilçe belediyelerinin durumlarını görüyoruz. Lay laylom bir düzen var. Tevazu ve mütevazılık Cumhurbaşkanımızın vurguladığı kavramlar. Başkanımızın çalışmaları ve duruşu reisimizin tüm tanımlarına uyuyor. Vatandaş gözün de tabanda da başkanımızın karşılığı var. Biz anket sonuçlarını, kamuoyu yoklamalarını, il/ilçe teşkilatları ve tabanın isteklerini göz önünde bulundurarak raporları Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Cumhurbaşkanımızın onayı ile adaylar belirlenecek. Biz her zaman milleti adam yerine koyduk. Finike Belediyesinin 2019 yerel seçimlerinde tekrar AK Parti ile buluşturacağız” dedi.