İş adamı Hüseyin Samut: 'Antalya inşaat sektörünün göz bebeği Kepez oldu'

ANTALYA (İHA) – İnşaat sektörü hakkında değerlendirmelerde bulunan İşadamı Hüseyin Samut, "Antalya inşaat sektörünün göz bebeği Kepez oldu" dedi.

Antalya, inşaat ve konut alanında Türkiye’nin önde gelen şehirleri arasında yer aldığını belirterek inşaat sektörü hakkınde değerlendirmelerde bulunan Samut İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Samut, "Paralel olarak değerini arttıran bir Antalya emlak piyasası ortaya çıkıyor. Konut fiyatlarında özellikle lokasyon ve bölgesel kalkınma büyük etken durumunda fakat Antalya’nın genelindeki konut fiyatları geçmişe nazaran büyük değer kazanmış durumda. Genel olarak yükselen bir Antalya konut piyasasına şahitlik ediyoruz. Kentte konut fiyatlarında mutlak ve gözle görülür bir artış söz konusu. Antalya’nın geneline yayılan bu fiyat artışı verilere göre, son 5 yılda yüzde 80-90’lara varan bir yükselişe imza atmış durumda. Antalya’daki konut fiyatları, grafik çizelgesinde hızla yükselen ve değer kazanan bir ivme yakalamış durumda" dedi.

"Müşteri her zaman bütçesine en uygun anı yakalamak ister"

Konut fiyatlarındaki artışın alıcıları etkilediğini belirten Samut, sözlerini şöyle sürdürdü:"Hangi sektörde ve hangi üründe olursa olsun yaşanan artış alıcılarda bir durağanlığa sebep olur. Aslında tüketim süreklilik arz eder. Bu durağanlık bir karar ve fırsat yakalama evresidir. Bu altın sektöründe de böyledir, araç sektöründe de. Müşteri her zaman bütçesine en uygun anı yakalamak ister. Dolayısıyla konut sektöründe de bu husus söz konusudur. Alıcı konuta yatırım yaparken hem bugünkü piyasa değerini hem de gelecekte yatırımının kazanca dönüşüp dönüşmeyeceğini planlar. Antalya’da da ne yazık ki fiyat yükselirken, Türkiye’nin genelinde de olduğu gibi alım düştü. Devletin sağlayacağı imtiyazlar ve şirketlerin sergileyeceği kampanya performansı karar aşamasındaki alıcıları yeniden alım aşamasına sevk edecektir."

"Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi"

Antalya’da Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin Kepez’de başladığını ifade eden Başkan Samut, "Kentsel dönüşüm Antalya’ya çok büyük bir değer katacak. Doğasıyla, tarihiyle ve eşsiz güzelliğiyle ön plana çıkan şehrimiz yaşam kalitesini de arttırıyor. Antalyalılar artık daha yaşanır bir kente sahip olacak. Bunu zaten şirketler olarak bizler önceden başlattık. Modern yapılar ile kente değer katan projelere imza attık. Şimdi devlet eliyle genele yayılan bir kalite artışına şahit oluyoruz. Bu dönüşüm kentteki yaşam standartını arttırırken beraberinde elbette emlak ve konut piyasasına da etki yapacak. Kalite ne kadar artarsa dolaylı olarak pisaya da yükselen bir ivme kat eder" diye konuştu.

"Kepez, Antalya inşaat sektörünün yeni gözbebeği haline geldi"

Kentsel dönüşümün en çok etkilediği ilçenin Kepez olduğunu vurgulayan Samut, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Zaten yatırımlar iyiden iyiye Kepez’e doğru kaymaya başlamıştı. Kentsel dönüşüm ile birlikte Kepez, Antalya inşaat sektörünün yeni gözbebeği haline geldi. Kepez bölgesi kalkınma aşamasında hızla yükselen bir grafiğe sahip. Geç kalınmış bir yükseliş bu. Biz de şirket olarak Kepez’e öncülük edecek özel projeleri hayata geçirdik. Bu projelerimiz ile renklenen bölge, kentsel dönüşüm ile beraber başka bir boyuta ulaştı. Kepez, yatırımcının da alıcının da fırsat bölgesidir. Bu bölgeden şu anda konut alarak parasını yatırıma çeviren herkes geleceğe sağlam ve kazanaçlı bir yatırım yapmış olacak. Kepez’de kısa sürede kendisini katlayan bir fiyat artışı bekliyoruz."