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15 Ekim 2018 Pazartesi 10:50

İşletmecilere Lejyoner Hastalıklar semineri verildi

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ve Kumluca İlçe Sağlık Müdürlüğü, Bulaşıcı Hastalıklar ve Çevre Sağlığı Ekipleri tarafından otel işletmecileri, tatil köyleri ve Spa işletmecilerine yönelik “Lejyoner Hastalığı Kontrolü” semineri...

İşletmecilere Lejyoner Hastalıklar semineri verildi
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Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ve Kumluca İlçe Sağlık Müdürlüğü, Bulaşıcı Hastalıklar ve Çevre Sağlığı Ekipleri tarafından otel işletmecileri, tatil köyleri ve Spa işletmecilerine yönelik “Lejyoner Hastalığı Kontrolü” semineri verildi.

Akdeniz Üniversitesi Adrasan Eğitim ve Dinlenme Tesisinde gerçekleştirilen seminere 70 tatil köyü, Otel ve Spa işletmecisi katıldı. Kumluca İlçe Sağlık Müdürü Dr. İsmail Arıcı, “Lejyoner hastalığı, L. Pneumophile yani bakteri’nin sebep olduğu ciddi ve ölümcül bir akciğer hastalığıdır. Su aerosollerin solunması ve legionella içeren suyun akciğere kaçması ile bulaşır. Ülkemizde bildirimi zorunlu hastalıklar listesinde yer alır. Bu hastalığın kaynakları olarak sıcak - soğuk su sistemleri, spa havuzları soğutma kuleleri, klimalar, termal havuzlar, otel, tatil köyü, spor kulüpleri, kamp alanları ve gemiler sayılabilir” dedi.
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