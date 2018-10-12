ANTALYA:
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12 Ekim 2018 Cuma 09:40

Kaçak saka avcılığına geçit yok

Antalya’nın Aksu ilçesinde Saka kuşu avlamaya çalışan 1 kişi yakalandı. Tutulan 5 saka kuşu ise tekrar doğaya salındı.Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma altındaki tür...

Kaçak saka avcılığına geçit yok
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Antalya’nın Aksu ilçesinde Saka kuşu avlamaya çalışan 1 kişi yakalandı. Tutulan 5 saka kuşu ise tekrar doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma altındaki tür olan saka kuşlarına sahip çıkmaya devam ediyor. Av koruma kontrol çalışmaları kapsamında ekipler, Aksu’nun Solak Mahallesi çevresinde kurmuş olduğu tuzak ile koruma altındaki tür olan saka kuşlarını yakalamaya çalışan bir kişiyi yakaladı. 5 adet saka kuşunu kurmuş olduğu tuzak ile yakalayan saka avcısına Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü merkez ekipleri tarafından 2 bin 875 TL tazminat ve bin 239 TL idari para cezası uygulandı.

El konulan saka kuşları ise tekrar doğaya bırakıldı.
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