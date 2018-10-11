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11 Ekim 2018 Perşembe 11:06

Kadın Çiftçiler büyük finali bekliyor

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kadın çiftçilerin bilgi birikimine katkı sağlamak amacıyla bu yıl 3’ üncüsü düzenlenen Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışması’nın...

Kadın Çiftçiler büyük finali bekliyor
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Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kadın çiftçilerin bilgi birikimine katkı sağlamak amacıyla bu yıl 3’ üncüsü düzenlenen Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışması’nın İlçe Final Elemelerinin ardından yarı final yapıldı.

Gündoğmuş ilçesinde 14 Ağustos’ta start alan Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışması’nda 18 ilçeden 123 kadın çiftçi yarıştı. 18 ilçe birincisinin katıldığı yarı finalde yarışmacılara 30 soru soruldu. Yarı final sonunda Elmalı’dan Ayşe Çoban, Finike’den Asiye Akkaya, Gazipaşa’dan Ayşe Ergün, İbradı’dan Mürsel Taner, Konyaaltı’dan Emine Özcan, Korkuteli’den Ümmüşen Bozkurt, Kumluca’dan İmran Gün ve Muratpaşa’dan Melek Çoban finale kaldı.

Finalistleri tebrik eden İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, “Yarışmaya katılan tüm kadın çiftçiler bizim için birincidir. Bu yarışmanın kaybedeni yok. Kadın çiftçilerin özellikle eğitim çalışmalarına istekli olması bizi çok sevindiriyor. Sizlerin bu heveslerine de pozitif ayrımcılık yaparak karşılık veriyor ve kadın çiftçiler adına farklı çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

İl Müdürü Özen, vatandaşları 20 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak olan il finaline davet etti.
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