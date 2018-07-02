ANTALYA:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:11

Kadın girişimcilerden Başkan Uysal’a ziyaret

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Kocaoğlu ve icra komitesi üyelerini ağırladı.Ziyarette, TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Kocaoğlu, Antalya’da kadın girişimcilere...

Kadın girişimcilerden Başkan Uysal'a ziyaret
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Kocaoğlu ve icra komitesi üyelerini ağırladı.

Ziyarette, TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Kocaoğlu, Antalya’da kadın girişimcilere destek olmak üzere bir dizi çalışmayı hayata geçirmeyi hedeflediklerini aktardı. Bu çerçevede ticari hareketlilik desteği sağlamak üzere pilot bölge olarak Lara güzergahındaki kadın işletme sahipleriyle kurulan işbirliğinin bu yıl da devam edeceğini aktaran Kocaoğlu, “Cadde Etkinlik günleri destek programına ilişkin yol haritası çizmek için kurul üyelerimiz ve güzergahta hizmet veren kadın girişimcilerimizle Haziran ayı sonunda ortak akıl toplantısında biraraya geldik” diye konuştu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da ziyaret dolayısıyla memnuniyetini dile getirirken TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu’yla başta Zeytinköy Kadın Emeği Eğitim Merkezi Projesi olmak üzere önemli çalışmaları birlikte gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Uysal, bu projede mümkün olan her desteği vereceklerini sözlerine ekledi.
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