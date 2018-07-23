Kadın Kooperatiflerinin büyük buluşmasına doğru

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl ilkini gerçekleştireceği Kadın Kooperatifleri Festivali’nde Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’yla (KEDV) kadın kooperatiflerinin kapasite artırımı, eğitimi ve finans destekleri üzerine çalıştay düzenlenecek.

Türkiye’nin dört bir yanında kadınların kurduğu kooperatifler, el emeği göz nuru ürünleriyle Muratpaşa Belediyesi’nin 1-5 Eylül tarihlerinde düzenleyeceği festival için Antalya’ya geliyor. Bu yıl ilki gerçekleştirilecek festival, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde başlayacak ve 5 gün boyunca Türkiye’nin dört bir yanından gelen kooperatifler Muratpaşa Kent Meydanı’nda ürünlerini sergileyip satış yapacak. Festivalde, ayrıca, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’yla birlikte kadın kooperatiflerinin kapasite artırımı, eğitimi ve finans destekleri üzerine seminer ve çalıştay düzenlenecek.

Hazırlıklar kapsamında bugüne kadar 170 kadın kooperatifine davet mektubu gönderildiğini belirten Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye’de 2000’li yılların başında kadın kooperatifleri hızlı bir şekilde yaygınlaştığına dikkat çekti. Başkan Uysal, bu sayede daha önce hiç evlerinden çıkmamış kadınlar artık kooperatiflerde buluşup ortaklaşa ekonomik girişimlerde bulunmaya başladığını söyledi.

Bu sürecin yerel yönetimler tarafından da meslek edindirme, hobi ve sanat kurslarıyla desteklendiğini kaydeden Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi’nin bugün 5 bin kişiye ulaşan bir kurs yapılanmasına sahip olduğunu aktardı. Bu kurslarda ortaya çıkan ürünlerin ‘Üreten Eller’ sergisinde her yıl Antalya’yla buluştuğunu belirten Başkan Uysal, festivalin bu doğrultuda kadınların deneyimlerini birbirine aktaracağı bir ortamı da sunacağını söyledi.