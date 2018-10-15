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15 Ekim 2018 Pazartesi 10:29

Kaleiçi Old Town Festivali sona erdi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 3’üncü Kaleiçi Old Town Festivali’nin kapanış gecesinde, turizmin 12 ay sürmesi, kent merkezinin bir cazibe merkezi haline gelmesi için Antalya’nın Kaleiçi Old Town Festivali’nde olduğu gibi hep...

Kaleiçi Old Town Festivali sona erdi
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 3’üncü Kaleiçi Old Town Festivali’nin kapanış gecesinde, turizmin 12 ay sürmesi, kent merkezinin bir cazibe merkezi haline gelmesi için Antalya’nın Kaleiçi Old Town Festivali’nde olduğu gibi hep hareketli ve heyecanlı olması gerektiğini söyledi.

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği Kaleiçi Old Town Festivali, sona erdi. Festival etkinlikleri, öğle saatlerinde, merkezi Antalya’da bulunan çalışan Anneler Derneği (ÇADER) işbirliğiyle düzenlenen ve annelerin çocuklarıyla birlikte Kaleiçi gezisiyle başladı. Anneler ve çocukları dar sokaklarını keşfetme ve merak duygusunu tetiklediği Akdeniz’de var olan medeniyetlerin izlerini taşıyan ve milattan önce 4’üncü yüzyıldan bugüne gündelik yaşamın kesintisiz bir şekilde devam ettiği Kaleiçi sokaklarını turlardı. Etkinlik Antalya Kültür Sanat (AKS) Kaleiçi Evi’nde çocuklara özel bir workshopla sona erdi.

Sokak performansları büyüledi

Festivalin son gününde ise Hadrianus Kapısı’nda sokak performansları, modern sirk sanatları gösterileri gerçekleştirildi. Kale Kapısı’nın hemen yan tarafında bulunan ve tarihi Tek Kapılı Han’a açılan meydanda cyr Wheel gösterisi büyük ilgi çekerken Hadrianus Kapısı’nda bir denge sporu olan slackline ve onun ardından başlayan hand balance performansları büyük bir dikkatle takip edildi. Hıdırlık Kulesi miradorunda düzenlenen jonglörlük atölyesinde Antalyalılar lobut ve top çevirmenin inceliklerini öğrendi.

Festival sahnesinde son gece

Festival sahnesinin son gece konuklarından ilki Pakistanlı sufi müzik grubu oldu. Muhammad Tufail Khan Sanjrani ve grubunun birbirinden hareketli parçalarına miradoru dolduranlar danslarıyla eşlik ederken 3’üncü Kaleiçi Old Town Festivali, çingene müziğinin Türkiye’de güçlü yorumcularından Reşat Öden konseriyle sona erdi.

Hareketli ve heyecanlı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya kente merkezinin turizmin şu an geldiği noktada ‘sahillerinden kenarındaki şehir’ görünümünde olduğunu söyledi. “Antalya’nın kendisi turizm yapamayan ama sahillerinde turizm yapılan kent görünümünde” diyen Başkan Uysal, Alanya’dan Kaş’a bütün bir Antalya’nın daha çok kültürel ilişkiye, daha çok turiste, daha çok ekonomiye ve daha çok iletişime ihtiyacı olduğunu söyledi. Antalya’nın Kaleiçi Old Town Festivali’nde olduğu gibi hep hareketli, heyecanlı ve dünyanın dört bir tarafından insan çeker halde olması gerektiğini belirten Başkan Uysal, “Bunun için biz elimizde ki kaynakları doğru kullanıyoruz. Kaleiçi bizim için çok önemli bir miras ve aynı zamanda da bir değerli kaynak. Kaleiçi OLd Town Festivali’yle bütün dünyada Kaleiçi gibi eski kent merkezine sahip kentlerle entegre olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.
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