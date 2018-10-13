Muratpaşa Belediyesinin düzenlendiği 3’üncü Kaleiçi Old Town Festivali etkinlikleri yoga ile devam etti.

Muratpaşa Belediyesinin bu yıl 3’üncüsünü düzenlendiği Kaleiçi Old Town Festivali’nde hafta sonu etkinlikleri günün ilk saatlerinde başladı. Cuma akşamı sağanak yağış nedeniyle festivalin akşam etkinlikleri iptal edilirken, Cumartesi sabahı aralarında Antalya’da yaşayan Rusların da bulunduğu kent sakinleri Kaleiçi’nde yoga için buluştu. Etkinlik, 1930’lı yılların başında yapımına başlanan ancak modern bir kent parkı olarak 29 Nisan 1943’te açılan, yeşil papağandan bülbüle 54 farklı kuş türene ev sahipliği yapan, çitlembik ağaçları, palmiyeler ve çam ağaçlarıyla kaplı Karaalioğlu Parkı’nda düzenlendi. Hıdırlık Kulesi’nin hemen yanında bulunan miradora matlarını seren Antalyalılar, parkta tarihin ve doğal güzelliklerin tam ortasında 1 saat süresince yoga yaptı. Festivalin sabah etkinliğine Belediye Başkanı Uysal, eşi Ümran Uysal’la birlikte katıldı.

Başkan Uysal, Cuma akşamı yağan yağmurun ardından Kaleiçi’nde tarihin ve doğanın tam ortasında yoganın ayrı bir deneyim olduğunu söyledi. Muratpaşa Belediyesi olarak bütün bir kentin toplam mutluluğunun arttırmak üzere çalıştıklarının altını çizen Başkan Uysal, “Yogaya insanların kendisi ve çevresiyle daha sağlıklı, güler yüzlü ilişki kurmasında faydalı olacak bir etkinlik olarak bakıyoruz. Bu anlamda, bir amacı da Muratpaşa’da oluşturduğumuz mutluluğu dünyada Kaleiçi gibi eski kent merkezlerine sahip şehirlerle paylaşmak olan Kaleiçi Old Town Festivali’nde böyle bir etkinliğin yapılıyor olması ayrıca anlamlıydı” diye konuştu.