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17 Ekim 2018 Çarşamba 11:49

Karaloğlu ve Köse Palyatif Merkezinde

Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun eşi Sevim Karaloğlu ve AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse’nin eşi Ünzile Köse, “Dünya Palyatif Bakım Günü” kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından Antalya’ya...

Karaloğlu ve Köse Palyatif Merkezinde
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Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun eşi Sevim Karaloğlu ve AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse’nin eşi Ünzile Köse, “Dünya Palyatif Bakım Günü” kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından Antalya’ya kazandırılan TEV Kamile Cephanecioğlu Palyatif Yatılı Bakım Merkezi’ni ziyaret etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin evde bakımı zor, maddi imkanı ve kimsesi olmayan vatandaşlara hizmet vermek üzere inşa ettiği ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne devrettiği

TEV Kamile Cephanecioğlu Palyatif Yatılı Bakım Merkezi’nde “Dünya Palyatif Bakım Günü” kutlandı. Kutlamaya Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun eşi Sevim Karaloğlu ve AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse’nin eşi Ünzile Köse katıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sanem Öztürk ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Hatice Kayrakçı da anlamlı günde programa eşlik etti. Hasta yakınlarının terapi amaçlı yapmış olduğu tablolar ve el işleri sergisi misafirler tarafından büyük ilgi gördü.

Sevgi, huzur ve umut dolu bir palyatif

Program kapsamında açılış konuşması yapan Atatürk Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hale Nur Şahin ‘yorulan gönüllerde bir tebessüm olma’ sloganıyla yola çıktıklarını belirterek şunları söyledi: “Palyatif Merkezi olarak açıldığımız günden bu zamana kadar 300’ e yakın hastamıza hizmet verdik ve vermeye devam ediyoruz. İşim gereği birçok palyatif merkezini gezdim. Hepsi hastanelerin herhangi bir katında hizmet veriyor. Fakat burası hastalarımız için harika bir yer. Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı palyatif bakım merkezinin Antalya’da olması bizler için gurur verici. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Hayran kaldılar

TEV Kamile Cephanecioğlu Palyatif Yatılı Bakım Merkezi, 40 oda ve 80 yatakla Türkiye’nin en büyük Palyatif Bakım Merkezi olma özelliğini taşıyor. Büyükşehir Belediyesinin sosyal projelerde ki başarısına bir kez daha şahit olduklarını dile getiren Sevim Karaloğlu ve Ünzile Köse Palyatif Bakım Merkezine hayran kaldıklarını söyledi. Hasta ve hasta yakınlarıyla yakından ilgilenen Karaloğlu ve Köse hastaları odalarında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Antalya’ya böyle bir merkezin kazandırıldığı için emeği geçenlere teşekkür eden heyet, ziyaret sonrasında hatıra fotoğrafı çektirdi.
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