Kaş Belediyesi Ekim meclisi

Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen 2019 yılı tahmini bütçesine ilişkin hazırlanan rapor görüşülerek, meclis üyelerine okundu. 81 milyon 111 bin 200 öngörülen gelir ve gider tablosu oy çokluğuyla kabul edildi.

Kaş Belediyesi Ekim ayı devam meclisi Başkan Halil Kocaer’in yönettiği oturumla yapıldı. Toplantıda, Ekim ayı ilk oturumunda meclis üyelerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk ettiği 4 gündem maddesi görüşüldü.

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