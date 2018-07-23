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23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:11

Kaş Kınık’a öğrenci yurdu yapılıyor

AK Parti Kaş ilçe Başkanı Mutlu Ulutaş, Kınık Mahallesi’ne İmam hatip Lisesi Kız ve Erkek öğrenci yurdunun yapılacağını açıkladı.AK Parti Kaş ilçe başkanı Mutlu Ulutaş, Kınık Mahallesi’ne öğrenci yurdu müjdesi verdi. Kınık’a...

Kaş Kınık'a öğrenci yurdu yapılıyor
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AK Parti Kaş ilçe Başkanı Mutlu Ulutaş, Kınık Mahallesi’ne İmam hatip Lisesi Kız ve Erkek öğrenci yurdunun yapılacağını açıkladı.

AK Parti Kaş ilçe başkanı Mutlu Ulutaş, Kınık Mahallesi’ne öğrenci yurdu müjdesi verdi. Kınık’a İmam hatip Lisesi Kız ve Erkek öğrenci yurdunun yapılacağını açıklayan Ulutaş, “Yaptığımız çalışmalar ve görüşmeler sonucunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sosyal yardımlar genel müdürlüğü tarafından ödenek sağlandı. Kaş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 100 er kişilik Kınık İmam Hatip Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları binası yapımı ihalesi yapılacaktır. Yurdun ihalesi, Kaş Kaymakamlığı Toplantı Salonunda 14 Ağustos 2018 Günü Saat 14.30’da yapılacaktır” dedi.
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