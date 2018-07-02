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02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:48

Kaş Sahil Belenli’ye alternatif yol

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş’ın Sahil Belenli Mahallesine yeni yol açıyor.Büyükşehir Belediyesi her ilçede yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, stabilize yol, sathi asfalt,...

Kaş Sahil Belenli'ye alternatif yol
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş’ın Sahil Belenli Mahallesine yeni yol açıyor.

Büyükşehir Belediyesi her ilçede yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, stabilize yol, sathi asfalt, sıcak asfalt, alternatif yol çalışmalarıyla ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getiriyor. Ekipler son olarak Kaş İlçesi’ne bağlı Sahil Belenli Mahallesi yolunun sert virajlardan dolayı tehlike arz eden bölümünü bypass edecek yeni bir yol açıyor.

Tamamı 5 kilometre

Kırıcı iş makinelerinin kullanıldığı ve tamamı 5 kilometre olan yolun dar olan bölgelerinde de genişletme çalışması yapılıyor. Yeni alternatif yol açma çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İsa Akdemir, çalışmalar tamamlandığında artık vatandaşların keskin virajlar nedeniyle korkulu rüya görmekten kurtulacağını söyledi.
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