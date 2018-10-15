ANTALYA:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 14:03

Kaş’ta ‘bal’ gibi şenlik

Antalya’nın Kaş ilçesinde Doğantaş Hasat ve Bal Şenliği gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan bal yeme yarışmasında Adem Tatlıkulak, 90 saniyede 1 kilo bal yiyerek birinci oldu.Büyükşehir Belediyesi, Kaş Kaymakamlığı, İlçe...

Kaş'ta ‘bal' gibi şenlik
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Antalya’nın Kaş ilçesinde Doğantaş Hasat ve Bal Şenliği gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan bal yeme yarışmasında Adem Tatlıkulak, 90 saniyede 1 kilo bal yiyerek birinci oldu.

Büyükşehir Belediyesi, Kaş Kaymakamlığı, İlçe Belediyesi ve Doğantaş Mahalle Muhtarlığınca bu yıl 5’incisi düzenlenen şenlik kapsamında, bal yeme yarışması da yapıldı. Mahalle meydanında gerçekleşen şenliğe Kaymakam Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Halil Kocaer, AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Ulutaş, Doğantaş Mahallesi Muhtarı Ali Karataş, üreticiler ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Akhan, bu tür etkinliklerin Kaş’taki bal üretiminin artmasına vesile olacağını söyledi.

Kaş’ta 400 tona yakın bal üretimi gerçekleştirildiğini ifade eden Kaymakam Akhan, “Doğantaş, bugün 6 bin 500-7 bin civarında arı kovanıyla Kaş’ın çam balı konusunda tanınmasına büyük katkı sunmaktadır. Turizmiyle adından söz ettiren Kaş’ın aynı zamanda tarımda ve hayvancılıkta da söz sahibi olmasını arzu ediyoruz” dedi.

Başkan Kocaer de Doğantaş’ın balcılıkta, arıcılıkta ilçede öncü bir köy olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından, şenlik kapsamında bal yeme yarışması yapıldı. Renkli görüntülere sahne olan bal yeme yarışmasında Adem Tatlıkulak, 90 saniyede 1 kilo bal yiyerek birinci oldu.

Şenlik, Elmalı Belediyesi Mehteran Takımı gösterisi, sanatçılar Ankaralı Yasin, Sevgi Petek ve Ahmet Durmuş’un konserleriyle sona erdi.
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