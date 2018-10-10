Türk Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezine bağlı Kızılay Antalya Kan Merkezi tarafından Kaş’ta kan bağışı kampanyası düzenlendi.Kaş’a gelen Türk Kızılayı Kan Toplama Aracı, vatandaşlardan kan topladı. Kaş Limanı’nda kurulan...

Türk Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezine bağlı Kızılay Antalya Kan Merkezi tarafından Kaş’ta kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kaş’a gelen Türk Kızılayı Kan Toplama Aracı, vatandaşlardan kan topladı. Kaş Limanı’nda kurulan stand büyük ilgi gördü. Kan Toplama Aracındaki 7 kişilik ekipte bulunan Dr. Behçet Çırakkoca, kan bağışlamanın hayat kurtardığını vurguladı.

Vatandaşlık görevlerinden birinin de kan bağışlamak olduğuna inandığını söyleyen Dr. Çırakkoca, Kaş halkının bu konuda bilinçli davrandığını ve duyarlılık gösterdiğini belirtti.

Kan Toplama Aracının iki gün Kaş’ta kaldıktan sonra, perşembe günü Kalkan ve cuma günü ise Kınık Mahallesi’nde görevde bulunacağı kaydedildi.